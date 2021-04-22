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У Кривому Розі триває реконструкція стадіону за стандартами ФІФА та УЄФА

Новость на русском → Кривий Ріг , Четвер 22 квітня 2021 13:11
У Кривому Розі триває реконструкція стадіону за стандартами ФІФА та УЄФА Фото: у Кривому Розі триває реконструкція стадіону (adm.dp.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Кривому Розі у рамках програми президента "Велике будівництво" триває реконструкція стадіону "Металург". Над реконструкцією працюють майже півтори сотні людей та важка техніка.

Про це заявив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

За його словами, реконструкція є відродженням спортивної слави "Металурга" та новими можливостями для залучення інвестицій до міста.

Підрядник "з нуля" будує три з чотирьох глядацьких трибун.

Крім того, будується 4-поверхівка, в якій буде конференц-зал, приміщення для журналістів, коментаторські, VIP-зона та диспетчерська.

Під трибунами розмістять спортивні зали, роздягальні та тренерські. Тут можна буде займатися важкою атлетикою, боксом, фітнесом, різними видами боротьби.

Футбольне поле вистелять живим газоном, влаштують бігові доріжки та зону для стрибків із жердиною.

Освітлення забезпечуватимуть потужні компактні прожектори. Також встановлять два великі табло - 18 на 12 метрів. По периметру - електронні турнікети.

Для людей з інвалідністю будуть пандуси та знижене вікно каси. Кожен елемент проекту відповідатиме вимогами ФІФА та УЄФА.

"На будмайданчику працює майже 150 фахівців, 4 баштові крани, спецтехніка. Вже повністю зробили фундамент під західну трибуну. Підготували колони та стіни під заливку перекриттів. На решті трибун тривають роботу з облаштування фундаменту", - сказав заступник директора компанії "Стройінвест" Олексій Ятін.

За словами голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, це мегапроект для Кривого Рогу та усієї Дніпропетровщини.

"Такого масштабного будівництва стадіону в області ще не було. Оновлена арена стане свого роду туристичним магнітом", - сказав Лукашук.

Після завершення реконструкції стадіон зможе приймати 19 тисяч глядачів.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента і координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявляв, що будівництво Південного автомобільного обходу Дніпра буде завершено до Дня незалежності.

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