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В Кривом Роге посреди улицы нашли более килограмма ртути

Автор: Дмитрий Левицкий

В Кривом Роге посреди улицы Соборности нашли более килограмма ртути. Информацию о ртути предоставил спасателям прохожий, который и обнаружил опасное вещество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

На место сразу же направили очередное отделение отряда ГСЧС в Днепропетровской области. Спасатели обследовали участок и обнаружили всего 1100 граммов ртути на одном квадратном метре.

"В средствах защиты органов дыхания ртуть собрано в герметичную емкость и проведена демеркуризация с загрязненной поверхности мест разлива ртути с помощью мыльно-содового раствора", - отметили в ГСЧС.

Пока неизвестно, каким образом ртуть оказалась посреди улицы города.

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Кривой РогГСЧС