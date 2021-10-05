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У Кривому Розі посеред вулиці знайшли понад кілограм ртуті

Автор: Дмитро Левицький

У Кривому Розі посеред вулиці Соборності знайшли понад кілограм ртуті. Інформацію про ртуть надав рятувальникам перехожий, який і виявив небезпечну речовину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

На місце відразу ж направили чергове відділення загону ДСНС у Дніпропетровській області. Рятувальники обстежили ділянку та виявили загалом 1100 грамів ртуті на одному квадратному метрі.

"У засобах захисту органів дихання ртуть зібрано у герметичну ємкість та проведено демеркуризацію з забрудненої поверхні місць розливу ртуті за допомогою мильно-содового розчину", - зазначили в ДСНС.

Наразі невідомо, яким чином ртуть з'явилася посеред вулиці міста.

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Кривий РігДСНС