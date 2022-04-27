Фото: в Кривому Розі перейменують топографічні назви, пов'язані з Росією та Білоруссю (Getty Images)

В Кривому Розі планують перейменувати усі топографічні назви, які пов'язані з Росією або ж Білоруссю. Для цього під час сесії міської ради було створено спеціальну комісію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Хтось скаже, що не час, є питання важливіші. Але не може бути у Кривому Розі вулиць Московська, Волгоградська або особливо Бурятська, коли за 50 кілометрів від міста звершують підрозділи орків із Бурятії", - заявив Вілкул.