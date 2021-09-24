В Кривом Роге обнаружена растрата государственных средств на миллион гривен, - ГФС

Налоговая милиция установила, что должностным лицом структурного подразделения Криворожского городского совета, в течение февраля-марта 2020 года, на территории города Кривой Рог совершено растрату имущества в особо крупных размерах, а именно средств бюджета города Кривой Рог в сумме 785 545 грн.

Руководитель упомянутого Департамента обеспечил перечисление средств на основании акта приемки оказанных услуг одной из компаний, которая выполняла работы по ремонту улиц, при том что работы были выполнены не в полном объеме.

Директору Департамента вручено уведомление о подозрении по ст. 191 УК. Продолжаются следственные действия с целью привлечения к ответственности всех причастных и установления общей суммы убытков.

Досудебное расследование продолжается.