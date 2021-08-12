ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ГФС раскрыла структуры российской компании в нанесении убытков бюджету на свыше 1,3 млрд гривен

Новина українською →
Киев, Четверг 12 августа 2021 17:47
ГФС раскрыла структуры российской компании в нанесении убытков бюджету на свыше 1,3 млрд гривен Фото: ГФС разоблачили структуры российской компании в нанесении ущерба бюджету (facebook.com/SFSofUkraine)
Автор: РБК-Украина

Государственная фискальная служба уличила структуры российской компании в нанесении убытков государственному бюджету на сумму более 1,3 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС в Facebook.

Сообщается, что правоохранители разоблачили аффилированные структуры российской компании, к которым введены специальные экономические санкции СНБО, в противоправной поставке минеральных удобрений с Украины путем представления недостоверных сведений в таможенные органы и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По результатам санкционированных обысков в г. Киеве изъята документация, наличные денежные средства в различной валюте, в эквиваленте около 10 млн гривен и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

Двум лицам, которые причастны к организации противоправной схемы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Сейчас продолжается комплекс следственных и других процессуальных действий, направленных на доведение непосредственной причастности к преступной деятельности других фигурантов расследования.

Напомним, ранее глава ГФС рассказал о минимизацию объемов теневых рынков подакцизной продукции в 2021 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГФС Бюджет 2021
NEWS
Минцифры о введении COVID-пропусков в Украине: технически готовы, но решение за Минздравом
Минцифры о введении COVID-пропусков в Украине: технически готовы, но решение за Минздравом
DAILY
Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен