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Где в Кривом Роге можно набрать воду: названы адреса

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Кривой Рог, Среда 14 сентября 2022 22:09
Где в Кривом Роге можно набрать воду: названы адреса Фото: где в Кривом Роге можно набрать воду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В результате массированного ракетного удара по Кривому Рогу в нескольких районах города отсутствует водоснабжение. Для нужд жителей города вывезены бочки с водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook КП "Кривбасводоканал".

В Центрально-городском районе установлены бочки с питьевой водой.

Места дислокации:

  • военный городок – 35, у дома 31 (техническая вода);
  • Всебратское – 2, возле магазина "Делви" (питьевая и техническая вода отдельно).
  • на перекрестке улиц Калнышевского и Украинской у храма (техническая вода).

Напомним, сегодня во второй половине дня российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Крупному городу грозит проблема с водоснабжением.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этим ударом российские войска попытались затопить его родной город. И пригрозил противнику ответом.

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