Где в Кривом Роге можно набрать воду: названы адреса

В результате массированного ракетного удара по Кривому Рогу в нескольких районах города отсутствует водоснабжение. Для нужд жителей города вывезены бочки с водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook КП "Кривбасводоканал".

В Центрально-городском районе установлены бочки с питьевой водой.

Напомним, сегодня во второй половине дня российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Крупному городу грозит проблема с водоснабжением.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этим ударом российские войска попытались затопить его родной город. И пригрозил противнику ответом.

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