Де в Кривому Розі можна набрати воду: названі адреси
Фото: де в Кривому Розі можна набрати воду (Віталій Носач, РБК-Україна)
В результаті масованого ракетного удару по Кривому Рогу в декількох районах міста відсутнє водопостачання. Для потреб жителів міста вивезені бочки з водою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook КП "Кривбасводоканал".
У Центрально-Міському районі встановлені бочки з питною водою.
Місця дислокації:
- військове містечко - 35, біля будинку 31 (технічна вода);
- Всебратське - 2, біля магазину "Делві" (питна і технічна вода окремо).
- на перехресті вулиць Калнишевського та Української біля храму (технічна вода).
Нагадаємо, сьогодні у другій половині дня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Великому місту загрожує проблема з водопостачанням.
Також президент України Володимир Зеленський заявив, що цим ударом російські війська спробували затопити його рідне місто. І пригрозив противнику відповіддю.
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