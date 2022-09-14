Де в Кривому Розі можна набрати воду: названі адреси

В результаті масованого ракетного удару по Кривому Рогу в декількох районах міста відсутнє водопостачання. Для потреб жителів міста вивезені бочки з водою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook КП "Кривбасводоканал".

У Центрально-Міському районі встановлені бочки з питною водою.

Нагадаємо, сьогодні у другій половині дня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Великому місту загрожує проблема з водопостачанням.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що цим ударом російські війська спробували затопити його рідне місто. І пригрозив противнику відповіддю.

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