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В Кривом Роге модернизируют 85-летний лицей

Автор: Наталия Гурковская

В Кривом Роге в этом году завершат капитальный ремонт Центрально-Городского лицея - одного из старейших в городе. Учебному заведению уже 85 лет, нынешнее глобальное обновление является для него первым за историю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА.

"Капитальный ремонт - впервые за почти 85-летнюю историю заведения. Работы идут быстрыми темпами. Надеюсь, уже скоро дети будут учиться в обновленных классах", - рассказал народный депутат Украины Юрий Корявченков.

Заведение капитально ремонтируют по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Подрядчики уже заменили все окна и сейчас проводят внутренние работы: обшивают гипсокартоном стены, заливают пол и заменяют электричество.

"Когда потеплеет, возобновим внешние работы. Фасад термомодернизируем и отреставрируем. Сохраним уникальную архитектуру. Это важно, ведь заведение расположено на "красной" линии города", - подчеркнул представитель подрядной организации Виталий Науменко.

Главная "изюминка" капремонта - просторный актовый зал, которого раньше в лицее не было вообще. Рядом обустроят две гримерки: для мальчиков и девочек.

Также строители осовременят столовую: обеденный зал и пищеблок расширят.

Впоследствии ремонтники осовременят спортивный зал, расположенный в здании рядом. Во дворе обустроят мини-футбольное поле с искусственным покрытием.

Ранее сообщалось, что в Днепре по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" строят первый в городе Центр предоставления административных услуг

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Большая стройка