В Кривом Роге модернизируют 85-летний лицей

"Капитальный ремонт - впервые за почти 85-летнюю историю заведения. Работы идут быстрыми темпами. Надеюсь, уже скоро дети будут учиться в обновленных классах", - рассказал народный депутат Украины Юрий Корявченков.

Заведение капитально ремонтируют по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Подрядчики уже заменили все окна и сейчас проводят внутренние работы: обшивают гипсокартоном стены, заливают пол и заменяют электричество.

"Когда потеплеет, возобновим внешние работы. Фасад термомодернизируем и отреставрируем. Сохраним уникальную архитектуру. Это важно, ведь заведение расположено на "красной" линии города", - подчеркнул представитель подрядной организации Виталий Науменко.

Главная "изюминка" капремонта - просторный актовый зал, которого раньше в лицее не было вообще. Рядом обустроят две гримерки: для мальчиков и девочек.

Также строители осовременят столовую: обеденный зал и пищеблок расширят.

Впоследствии ремонтники осовременят спортивный зал, расположенный в здании рядом. Во дворе обустроят мини-футбольное поле с искусственным покрытием.