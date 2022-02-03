ru ua
Чт, 03 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Днепре строят первый в городе Центр предоставления административных услуг

Новина українською →
Днепр, Четверг 03 февраля 2022 10:19
В Днепре строят первый в городе Центр предоставления административных услуг Фото: в Днепре строят первый в городе ЦНАП (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепре в этом году заработает первый в городе Центр предоставления административных услуг и социальных сервисов. Он откроется в бывшем здании Индустриального райисполкома. Сейчас там проходит реконструкция под формат open space.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА.

"Работаем над тем, чтобы жители области могли получать государственные сервисы рядом с домом. В частности, совершенствуем и расширяем сеть ЦНАПов. Мощный центр административных и социальных услуг создаем в Днепре на Слобожанском проспекте. В разгаре - реконструкция здания под будущий open space", - рассказал глава облгосадминистрации Валентин Резниченко.

Первый днепровский ЦНАП создают в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

В здании будущего центра заменили кровлю и установили энергосберегающие окна. Уже готовы системы отопления, вентиляции, кондиционирования, финишируют фасадные работы. В ЦНАПе установят лифты, один из которых будет предусмотрен для посетителей с инвалидностью.

Данное место станет крупнейшим центром предоставления государственных услуг в Днепре. Там можно будет оформить несколько сот разнообразных сервисов.

В Днепре строят первый в городе Центр предоставления административных услуг

Ранее сообщалось, что по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Павлограде Днепропетровской области отремонтировали самую длинную - 12-километровую - улицу, которая идет через весь город и является частью национальной трассы Дорога Единства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр
NEWS
Договор о ЗСТ и встреча с Зеленским: чего ждать от визита Эрдогана в Украину
Договор о ЗСТ и встреча с Зеленским: чего ждать от визита Эрдогана в Украину
DAILY
Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа"