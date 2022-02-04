У Кривому Розі модернізують 85-річний ліцей

У Кривому Розі цього року завершать капітальний ремонт Центрально-Міського ліцею - одного з найстаріших у місті. Навчальному закладу уже 85 років, нинішнє глобальне оновлення є для нього першим за історію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОДА.

"Капітальний ремонт - вперше за майже 85-річну історію закладу. Роботи ідуть швидкими темпами. Сподіваюся, вже незабаром діти навчатимуться в оновлених класах", - розповів народний депутат України Юрій Корявченков.

Заклад капітально ремонтують за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Підрядники уже замінили всі вікна і зараз проводять внутрішні роботи: обшивають гіпсокартоном стіни, заливають підлогу, та замінюють електрику.

"Як потеплішає, відновимо зовнішні роботи. Фасад термомодернізуємо та відреставруємо. Збережемо унікальну архітектуру. Це важливо, адже заклад розташований на "червоній" лінії міста", - підкреслив представник підрядної організації Віталій Науменко.

Головна "родзинка" капремонту - простора актова зала, якої раніше у ліцеї не було взагалі. Поряд облаштують дві гримерки: для хлопчиків та дівчаток.

Також будівельники осучаснять їдальню: обідню залу та харчоблок розширять.

Згодом ремонтники осучаснять спортивну залу, що розташована у будівлі поруч. На подвір’ї облаштують міні-футбольне поле зі штучним покриттям.