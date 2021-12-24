В Кривом Роге на металлургическом комбинате прорвало дамбу, откуда вытекла грязная вода

"Произошла утечка технической воды объемом примерно 80 тысяч кубических метров. Вода попала в регулирующую емкость №1, №2 , а также в трубопровод", - говорится в сообщении.

Специалисты Госэкоинспекции оперативно отреагировали на ЧП и сразу прибыли на место аварии. Там они провели обследование и мониторинг ситуации. Они обнаружили утечку значительного количества загрязненной технической воды на прилегающий земельный участок сельскохозяйственного назначения.

Инспекторы взяли пробы почв для лабораторного исследования. В случае подтверждения факта загрязнения земель, ГЭИ подсчитает убытки.

Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины аварийной ситуации. Ответственные лица будут привлечены к административной ответственности.