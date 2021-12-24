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В Кривом Роге на металлургическом комбинате прорвало дамбу, откуда вытекла грязная вода

Автор: Иванна Шовкун

В Кривом Роге произошло ЧП на металлургическом предприятии "Арселормиттал Кривой Рог". Там прорвало дамбу, в результате чего грязная вода попала в трубопровод и на сельскохозяйственные участки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции Украины (ГЭИ) в Facebook.

"Произошла утечка технической воды объемом примерно 80 тысяч кубических метров. Вода попала в регулирующую емкость №1, №2 , а также в трубопровод", - говорится в сообщении.

Специалисты Госэкоинспекции оперативно отреагировали на ЧП и сразу прибыли на место аварии. Там они провели обследование и мониторинг ситуации. Они обнаружили утечку значительного количества загрязненной технической воды на прилегающий земельный участок сельскохозяйственного назначения.

Инспекторы взяли пробы почв для лабораторного исследования. В случае подтверждения факта загрязнения земель, ГЭИ подсчитает убытки.

Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины аварийной ситуации. Ответственные лица будут привлечены к административной ответственности.

Напомним, энергоблок №4 Трипольской ТЭС государственной компании "Центренерго" на аварийный ремонт отключен от сети, станция переведена на минимально допустимый режим работы одним контуром.

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АварияКривой Рог