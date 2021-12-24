У Кривому Розі на металургійному комбінаті прорвало дамбу, звідки витекла брудна вода

"Відбувся витік технічної води обсягом приблизно 80 тисяч кубічних метрів. Вода потрапила в ємність №1, №2, а також у трубопровід", - йдеться в повідомленні.

Фахівці Держекоінспекції оперативно відреагували на НП і одразу прибули на місце аварії. Там вони провели обстеження та моніторинг ситуації. Вони виявили витік значної кількості забрудненої технічної води на прилеглу земельну ділянку сільськогосподарського призначення.

Інспектори взяли проби ґрунтів для лабораторного дослідження. У разі підтвердження факту забруднення земель, ДЕІ підрахує збитки.

Зараз встановлюються обставини та причини аварійної ситуації. Відповідальних осіб буде притягнуто до адміністративної відповідальності.