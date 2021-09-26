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В Кривом Роге в квартире нашли майнинговую ферму криптовалюты

Автор: Инна Собора

В Кривом Роге правоохранители обнаружили майнинговую ферму криптовалюты. Ее работу устроил в своей квартире 32-летний местный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во время обыска в квартире в Центрально-Городском районе правоохранители обнаружили криптоферму, которая состояла из видеокарт, материнских плат и блоков питания.

Счетчик электрической энергии в момент обыска находился в рабочем состоянии и был подключен к электросети. Для уменьшения расходов горожанин с помощью большого магнита блокировал работу счетчика.

Все изъятое направлено на экспертизу. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 188-1 Уголовного кодекса Украины (похищение электрической энергии путем ее самовольного использования без приборов учета).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Фото: правоохранители обнаружили криптоферму в квартире (facebook.com/PoliceDniproRegion)

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Кривой Рог