У Кривому Розі в квартирі викрили майнінгову ферму криптовалюти

Під час обшуку у квартирі у Центрально-Міському районі правоохоронці виявили криптоферму, яка складалася з відеокарт, материнських плат та блоків живлення.

Лічильник електричної енергії в момент обшуку перебував у робочому стані та був підключений до електромережі. Для зменшення витрат містянин за допомогою великого магніту блокував роботу лічильника.

Все вилучене направлено на експертизу. Сума завданих збитків встановлюється.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 188-1 Кримінального кодексу України (викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання без приладів обліку).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Фото: правоохоронці виявили криптоферму в квартирі (facebook.com/PoliceDniproRegion)