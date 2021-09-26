RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Кривому Розі в квартирі викрили майнінгову ферму криптовалюти

Автор: Инна Собора

У Кривому Розі правоохоронці виявили майнінгову ферму криптовалюти. Її роботу влаштував у своїй квартирі 32-річний місцевий житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Під час обшуку у квартирі у Центрально-Міському районі правоохоронці виявили криптоферму, яка складалася з відеокарт, материнських плат та блоків живлення.

Лічильник електричної енергії в момент обшуку перебував у робочому стані та був підключений до електромережі. Для зменшення витрат містянин за допомогою великого магніту блокував роботу лічильника.

Все вилучене направлено на експертизу. Сума завданих збитків встановлюється.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 188-1 Кримінального кодексу України (викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання без приладів обліку).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Фото: правоохоронці виявили криптоферму в квартирі (facebook.com/PoliceDniproRegion)

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг