У Кривому Розі капітально ремонтують півстолітню спеціалізовану школу

У Кривому Розі модернізують півстолітню спеціалізовану школу №4 з поглибленим вивченням іноземних мов. Капітальний ремонт навчального закладу проводиться за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОДА.

У школі замінять усі комунікації, осучаснять класи, їдальню, спортивну залу, оновлять фасад та приведуть до ладу територію. Нині у розпалі – демонтаж.

"Діти - наше майбутнє. Прагнемо, щоб вони навчалися у затишних і теплих, яскравих та сучасних школах. Оновлюємо навчальні заклади у різних куточках Дніпропетровщини. Зокрема, модернізуємо криворізьку спеціалізовану школу №4", - повідомила заступниця голови Дніпропетровської ОДА Ольга Горб.

Навчальний заклад осучаснюють для понад 800 учнів. Комплексного ремонту півстолітня будівля школи не бачила від самого відкриття.

"Такого масштабного ремонту у закладі не було жодного разу. Після завершення робіт школа стане сучасною. Навіть краще, ніж зараз бачимо на картинках проекту", - зазначив народний депутат України Юрій Корявченков.

Школу відремонтують з урахуванням енергозберігаючих технологій. Замінять покрівлю, усі вікна та двері, зроблять вентильований фасад. Прокладуть і нові мережі - систему водовідведення та каналізацію, опалення, вентиляцію, електрику.

Також зроблять акцент на безбар’єрності: аби заклад був доступним для дітей з інвалідністю, там облаштують пандуси, вказівники шрифтом Брайля, тактильну плитку.