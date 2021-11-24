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В Днепре началась модернизация роддома №1

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Днепр, Среда 24 ноября 2021 10:43
В Днепре началась модернизация роддома №1 Фото: в Днепре началась модернизация роддома №1 (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепре по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" началась реконструкция в роддоме №1, в котором ежегодно рождается в среднем 2 тыс. детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА.

"На Днепропетровщине развиваем медицинскую инфраструктуру. Среди новых проектов - реконструкция роддома №1 в Днепре. Ее начинаем с наружных работ. Подрядчики сохранят исторический облик здания", - отметил заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Владимир Орлов.

При реконструкции роддома акцент сделают на энергосбережении и термомодернизации. Весной 2022 года роддом будет отмечать 60-летие. К юбилею утеплят фасад, перекроют крышу, установят новые окна.

Далее в планах отремонтировать внутри все 5 этажей. В стерилизационной установят два сверхсовременных стерилизатора немецкого производства, которых на всю Украину только несколько. Новое оборудование поставят вместо старого, которое работает еще со времен строительства роддома.

За все время в этом роддоме родилось 350 тыс. младенцев. Это треть населения Днепра.

Реконструкция проходит за счет областного и государственного бюджетов. В общей сложности выделили 34,4 млн грн.

Ранее сообщалось, что в рамках программы "Большая стройка" в Никополе Днепропетровской области завершается строительство "с нуля" первого в городе спортивного комплекса с бассейном.

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