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В Кривом Роге капитально отремонтируют гимназию №95 для более 800 учащихся

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Днепр, Среда 01 декабря 2021 16:00
В Кривом Роге капитально отремонтируют гимназию №95 для более 800 учащихся Фото: в Кривом Роге капитально отремонтируют гимназию №95 для более 800 учащихся (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Кривом Роге Днепропетровской области началась модернизация гимназии №95, где обучается более 800 школьников. Учебное заведение является типичной школой советского образца, которую в ходе ремонта планируют превратить в новейшее, яркое и энергоэффективное учебное заведение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА.

Обновление гимназии проходит в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Одна из важнейших реформ современной Украины - образовательная. Сейчас есть возможность превращать обычные школы в новые пространства, отвечающие требованиям времени. После завершения капремонта криворожская гимназия №95 станет интересной для детей", - сказала заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Ольга Горб.

Она рассказала, что в заведении будут яркие цвета, тематические кабинеты, STEM-лаборатории.

Школа была построена более 30 лет тому назад. В ходе демонтажа оказалось, что у нее уже была трещина. Также одной из проблем были очень холодные кабинеты и актовый зал.

В настоящее время продолжаются демонтажные работы внутри здания. На них задействовано около полусотни человек. На верхнем этаже уже начали заливать стяжку пола. Далее подрядчики утеплят фасад, заменят все окна и инженерные сети, отремонтируют кабинеты, модернизируют спортивный зал, пищеблок и столовую.

"В скором времени дети будут ходить в обновленное и яркое учебное заведение", - отметил народный депутат Украины Юрий Корявченков.

По проекту для безопасности детей вокруг гимназии установят ограждение. Во дворе обустроят футбольное поле и мультифункциональную спортивную площадку, где можно будет играть в волейбол, баскетбол, заниматься воркаутом.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" строят "с нуля" современный бассейн, который сможет принять одновременно более 100 человек.

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