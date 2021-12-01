У Кривому Розі капітально відремонтують гімназію №95 для понад 800 учнів

У Кривому Розі Дніпропетровської області почалася модернізація гімназії №95, де навчається понад 800 учнів. Навчальний заклад є типовою школою радянського зразка, яку в ході ремонту планують перетворити на новітній, яскравий та енергоефективний навчальний заклад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОДА.

Оновлення гімназії проходить у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Одна з найважливіших реформ сучасної України - освітня. Зараз є можливість перетворювати звичайні школи на нові простори, які відповідатимуть вимогам часу. Після завершення капремонту криворізька гімназія №95 стане цікавою для дітей", - сказала заступниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ольга Горб.

Вона розповіла, що у закладі будуть яскраві кольори, тематичні кабінети, STEM-лабораторії.

Школа була збудована більше 30 років тому. Під час демонтажу виявилось, що вона вже мала тріщини. Також однією із проблем були дуже холодні кабінети й актова зала.

Нині тривають демонтажні роботи усередині будівлі. На них задіяні близько пів сотні людей. На верхньому поверсі вже почали заливати стяжку підлоги. Далі підрядники утеплять фасад, замінять усі вікна та інженерні мережі, відремонтують кабінети, модернізують спортивну залу, харчоблок та їдальню.

"Незабаром діти ходитимуть до оновленого та яскравого навчального закладу", - зазначив народний депутат України Юрій Корявченков.

За проектом, для безпеки дітей навколо гімназії встановлять огорожу. На подвір’ї облаштують футбольне поле та мультифункціональний спортивний майданчик, де можна буде грати у волейбол, баскетбол, займатися воркаутом.