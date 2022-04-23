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В Кривом Роге готовят 135 тысяч продуктовых наборов для украинцев, - Рыженков

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Суббота 23 апреля 2022 14:11
В Кривом Роге готовят 135 тысяч продуктовых наборов для украинцев, - Рыженков Фото: в Кривом Роге готовят 135 тысяч продуктовых наборов для украинцев (пресс-служба "Метинвеста")
Автор: Илона Свиридова

В Запорожье и Кривом Розу готовят сотни тысяч продуктовых наборов для людей, нуждающихся в помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора группы "Метинвест" Юрия Рыженкова.

"Кривой рог стал гуманитарным хабом для фонда Рината Ахметова, для "Метинвест". Все, что мы собираем на нашем хабе в Польше, мы затем направляем в Кривой Рог и Запорожье, где сортируем и направляем в города, которые нуждаются в нашей помощи. Мы сделаем более 400 тысяч пищевых наборов. Только Кривой Рог должен сделать 135 тыс., и сейчас они над этим работают", - рассказал он.

Как известно, компания "Метинвест" совместно с ДТЭК и в координации с Фондом Рината Ахметова создали гуманитарный проект "Спасаем жизни".

Уже закуплено в Европе и Украине 2,5 тыс. тонн продуктов питания, которые сейчас партиями едут к хабу в Запорожье и Кривом Роге. В планах фонда - закупка еще 1 тыс. тонн продуктов.

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Метинвест Кривой Рог Гуманитарная помощь
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