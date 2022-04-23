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У Кривому Розі готують 135 тисяч продуктових наборів для українців, - Риженков

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Субота 23 квітня 2022 14:11
У Кривому Розі готують 135 тисяч продуктових наборів для українців, - Риженков Фото: у Кривому Розі готують 135 тисяч продуктових наборів для українців (прес-служба "Метінвесту")
Автор: Ілона Свиридова

У Запоріжжі та Кривому Розу готують сотні тисяч продуктових наборів для людей, які потребують допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора групи "Метінвест" Юрія Риженкова.

"Кривий ріг став гуманітарним хабом для фонду Ріната Ахметова, для "Метінвест". Все, що ми збираємо на нашому хабі в Польщі, ми потім направляємо до Кривого Рога та Запоріжжя, де сортуємо і направляємо в міста, які потребують нашої допомоги. Ми зробимо понад 400 тисяч харчових наборів. Тільки Кривий Ріг повинен зробити 135 тис., і зараз вони над цим працюють", - розповів він.

Як відомо, компанія "Метінвест" спільно з ДТЕК та у координації з Фондом Ріната Ахметова створили гуманітарний проект "Рятуємо життя".

Вже закуплено у Європі та Україні 2,5 тис. тонн продуктів харчування, які наразі партіями їдуть до хабу у Запоріжжі та Кривому Розі. У планах фонду - закупівля ще 1 тис. тонн продуктів.

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Метинвест Кривий Ріг Гуманітарна допомога
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