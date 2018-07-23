В Кривом Роге в гараже местного жителя обнаружили оружие и наркотики

По указанному факту открыто уголовное производство

В Кривом Роге (Днепропетровская область) в гараже местного жителя обнаружили оружие и наркотики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Так, запрещенные предметы правоохранители обнаружили 20 июля в одном из гаражей в Кривом Роге в ходе санкционированного обыска. В частности, правоохранители обнаружили автомат Калашникова и патроны к нему, корпус гранаты Ф-1, 4 запалы к гранатам, 2 конвалюты по 14 наркотических таблеток общим весом 500 грамм.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: изъятое в ходе обыска (npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в районе проведения ООС обнаружили тайник со взрывчаткой.