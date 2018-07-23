У Кривому Розі в гаражі місцевого мешканця виявили зброю та наркотики

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) в гаражі місцевого мешканця виявили зброю та наркотики. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції.

Так, заборонені предмети правоохоронці виявили 20 липня в одному з гаражів у Кривому Розі в ході санкціонованого обшуку. Зокрема, правоохоронці виявили автомат Калашникова та набої до нього, корпус гранати Ф-1, 4 запали до гранат, 2 конвалюти по 14 наркотичних пігулок загальною вагою 500 грам.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Фото: вилучене у ході обшуку (npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у районі проведення ООС виявили схованку з вибухівкою.