Кривохатько вышел из БПП

Новости Политика 13.07.2018 - 12:11
Фото: Вадим Кривохатько (facebook.com.vadim//krivohatko)
Фото: Вадим Кривохатько (facebook.com.vadim//krivohatko)

Парубий объявил о выходе Кривохатько из БПП

Нардеп Вадим Кривохатько вышел из парламентьской фракции БПП. Об этом сегодня в ходе заседания парламента с трибуны сообщил спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я пообещал народному депутату, что зачитаю его заявление согласно части 3 статьи 160 закона о Регламенте Верховной рады Украины. Сообщаю о выходе из состава фракции "Блок Петра Порошенко" Кривохатько. Я обещал это, и я сообщил", - отметил председатель парламента.

Отметим, Кривохатько является членом комитета Верховной рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Напомним, сегодня Парубий закрыл восьмую сессию Рады.

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Теги:  Верховная Рада,  Блок Петра Порошенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС