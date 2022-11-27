UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кривий Ріг під ракетним ударом: перші подробиці

Фото: Кривий Ріг під ракетним ударом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія сьогодні зранку, 27 листопада, завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Окупанти пошкодили транспортну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.

Оновлено о 9:15

Вілкул зазначив, що російські ракети пошкодили транспортну інфраструктуру.

"Кривий Ріг. Два ракетні удари. Влучення в об'єкт транспортної інфраструктури. Руйнування значні. Наслідки з'ясовуються", - йдеться у повідомленні.

Оновлено о 9:10

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко підтвердив ракетний удар. За його словами, на місці удару серйозні пошкодження.

"У нас "прильоти" у Кривому Розі. Дві російські ракети ударили по об’єкту транспортної інфраструктури", - зазначив він.

Повітряна тривога

У Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській та Черкаській областях зранку оголосили повітряну тривогу.

Пізніше голова ВА Кривогу Рогу Олександр Вілкул повідомив про ракетний удар.

"Кривий Ріг - ракетна атака. Залишайтесь в укриттях", - зазначив він.

Фото: карта повітряних тривог (скриншот alerts.in.ua)

Нагадаємо, вночі окупанти ударили по Запоріжжю, внаслідок чого пошкоджене агропідприємство.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Рігвоздушная тревогаракетный удар