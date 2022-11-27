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Кривой Рог под ракетным ударом: первые подробности

Фото: Кривой Рог под ракетным ударом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия сегодня утром, 27 ноября, нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Оккупанты повредили транспортную инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

Обновлено в 9:15

Вилкул отметил, что российские ракеты повредили транспортную инфраструктуру.

"Кривой Рог. Два ракетных удара. Попадание в объект транспортной инфраструктуры. Разрушения значительны. Последствия выясняются", - говорится в сообщении.

Обновлено в 9:10

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко подтвердил ракетный удар. По его словам, на месте удара серьезные повреждения.

"У нас "прилеты" в Кривом Роге. Две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры", - отметил он.

Воздушная тревога

В Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Черкасской областях утром была объявлена воздушная тревога.

Позже глава ВА Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о ракетном ударе.

"Кривой Рог - ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях", - отметил он.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот alerts.in.ua)

Напомним, ночью оккупанты ударили по Запорожью, в результате чего повреждено агропредприятие.

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Кривой Рогвоздушная тревогаракетный удар