Кривой Рог под ракетным ударом: первые подробности

Российская армия сегодня утром, 27 ноября, нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Оккупанты повредили транспортную инфраструктуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.
Обновлено в 9:15
Вилкул отметил, что российские ракеты повредили транспортную инфраструктуру.
"Кривой Рог. Два ракетных удара. Попадание в объект транспортной инфраструктуры. Разрушения значительны. Последствия выясняются", - говорится в сообщении.
Обновлено в 9:10
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко подтвердил ракетный удар. По его словам, на месте удара серьезные повреждения.
"У нас "прилеты" в Кривом Роге. Две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры", - отметил он.
В Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Черкасской областях утром была объявлена воздушная тревога.
Позже глава ВА Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о ракетном ударе.
"Кривой Рог - ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях", - отметил он.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот alerts.in.ua)
Напомним, ночью оккупанты ударили по Запорожью, в результате чего повреждено агропредприятие.
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