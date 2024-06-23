Кривий Ріг накрила хмара диму, фіксують погіршення якості повітря: що відомо

Дим помітили мешканці Довгинцівського району та Соцмістечка Кривого Рогу. За словами місцевих жителів, хмара диму розповсюджувалася з комбінату "АрселорМіттал".

Фото: Кривий Ріг накрила хмара диму (kr.informator.ua)

Прес-служба у коментарі ЗМІ підтвердила, що сьогодні зранку виникла аварійна ситуація - раптове відключення ряду виробничих потужностей від зовнішньої енергосистеми

"Виробничники вимушені були вдатися до ряду кризових технологічних дій для збереження виробничого обладнання, зокрема обладнання коксохімічного виробництва та забезпечення безпеки працівників. Візуальні ефекти, на жаль, були видимі в місті. Зараз енергопостачання відновлено. Ситуація контрольована", - йдеться у повідомленні.

При цьому у Криму Розі фіксують погіршення якості повітря. Мешканцям рекомендують не відкривати вікна. За словами жителів, у повітрі відчувався різкий неприємний сморід.