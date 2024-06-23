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Кривой Рог накрыло облако дыма, фиксируют ухудшение качества воздуха: что известно

Фото: Кривой Рог накрыло облако дыма 23 июня (kr.informator.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Кривой Рог утром 23 июня накрыло облако черного дыма. Известно, что на одном из местных комбинатов произошла авария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Информатор".

Дым заметили жители Долгинцевского района и Соцгородка Кривого Рога. По словам местных жителей, облако дыма распространялось из комбината "АрселорМиттал".

Фото: Кривой Рог накрыло облако дыма (kr.informator.ua)

Пресс-служба в комментарии СМИ подтвердила, что сегодня утром возникла аварийная ситуация - внезапное отключение ряда производственных мощностей от внешней энергосистемы.

"Производители вынуждены были прибегнуть к ряду кризисных технологических действий для сохранения производственного оборудования, в частности оборудования коксохимического производства и обеспечения безопасности работников. Визуальные эффекты, к сожалению, были видны в городе. Сейчас энергоснабжение возобновлено. Ситуация контролируется", - говорится в сообщении.

При этом в Крыму Роге фиксируют ухудшение качества воздуха. Жителям рекомендуют не открывать окна. По словам жителей, в воздухе ощущалась резкая неприятная вонь.

Напомним, недавно в Берлине была угроза выброса опасных веществ в воздух. Причиной тому был пожар на металлургическом заводе.

Также отметим, 12 июня в Киевской области в результате атаки врага вспыхнул масштабный пожар на предприятии. Огонь не могли потушить несколько дней.

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Кривой РогДнепропетровская область