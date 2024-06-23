Кривой Рог накрыло облако дыма, фиксируют ухудшение качества воздуха: что известно

Дым заметили жители Долгинцевского района и Соцгородка Кривого Рога. По словам местных жителей, облако дыма распространялось из комбината "АрселорМиттал".

Фото: Кривой Рог накрыло облако дыма (kr.informator.ua)

Пресс-служба в комментарии СМИ подтвердила, что сегодня утром возникла аварийная ситуация - внезапное отключение ряда производственных мощностей от внешней энергосистемы.

"Производители вынуждены были прибегнуть к ряду кризисных технологических действий для сохранения производственного оборудования, в частности оборудования коксохимического производства и обеспечения безопасности работников. Визуальные эффекты, к сожалению, были видны в городе. Сейчас энергоснабжение возобновлено. Ситуация контролируется", - говорится в сообщении.

При этом в Крыму Роге фиксируют ухудшение качества воздуха. Жителям рекомендуют не открывать окна. По словам жителей, в воздухе ощущалась резкая неприятная вонь.