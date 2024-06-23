ua en ru
Нд, 23 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кривий Ріг накрила хмара диму, фіксують погіршення якості повітря: що відомо

Кривий Ріг , Неділя 23 червня 2024 10:52
UA EN RU
Кривий Ріг накрила хмара диму, фіксують погіршення якості повітря: що відомо Фото: Кривий Ріг накрила хмара диму 23 червня (kr.informator.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Кривий Ріг зранку 23 червня накрила хмара чорного диму. Відомо, що на одному з місцевих комбінатів сталася аварія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Інформатор".

Дим помітили мешканці Довгинцівського району та Соцмістечка Кривого Рогу. За словами місцевих жителів, хмара диму розповсюджувалася з комбінату "АрселорМіттал".

Кривий Ріг накрила хмара диму, фіксують погіршення якості повітря: що відомо

Фото: Кривий Ріг накрила хмара диму (kr.informator.ua)

Прес-служба у коментарі ЗМІ підтвердила, що сьогодні зранку виникла аварійна ситуація - раптове відключення ряду виробничих потужностей від зовнішньої енергосистеми

"Виробничники вимушені були вдатися до ряду кризових технологічних дій для збереження виробничого обладнання, зокрема обладнання коксохімічного виробництва та забезпечення безпеки працівників. Візуальні ефекти, на жаль, були видимі в місті. Зараз енергопостачання відновлено. Ситуація контрольована", - йдеться у повідомленні.

При цьому у Криму Розі фіксують погіршення якості повітря. Мешканцям рекомендують не відкривати вікна. За словами жителів, у повітрі відчувався різкий неприємний сморід.

Кривий Ріг накрила хмара диму, фіксують погіршення якості повітря: що відомо

Нагадаємо, нещодавно у Берліні була загроза викиду небезпечних речовин у повітря. Причиною цього була пожежа на металургійному заводі.

Також зазначимо, 12 червня у Київській області внаслідок атаки ворога спалахнула масштабна пожежа на підприємстві. Вогонь не могли загасити декілька днів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг Дніпропетровська область
NEWS
Відстрочка за сімейними обставинами. Які документи треба надати: список
Відстрочка за сімейними обставинами. Які документи треба надати: список
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України