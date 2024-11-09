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Кривдниці Кіченок програли фінал Підсумкового турніру

Ер-Ріяд, Субота 09 листопада 2024 19:04
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Кривдниці Кіченок програли фінал Підсумкового турніру Фото: Дабровскі/Рауткліфф (ліворуч) та Сінякова/Таунсенд на церемонії нагородження (x.com/WTAFinalsRiyadh)
Автор: Андрій Костенко

Канадська тенісистка Габріела Дабровскі та Ерін Рауткліфф з Нової Зеландії стали переможницями парного розряду WTA Finals-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації.

WTA Finals Riyadh, парний розряд, фінал

Сінякова/Таунсенд – Дабровскі/Рауткліфф – 0:2 (5:7, 3:6)

Це була друга зустріч тандемів у поточному сезоні. У липні Сінякова та Таунсенд здолали суперниць у фіналі Вімблдона. Тепер Дабровскі з Рауткліфф спромоглися на реванш.

Цікаво, що це був вже другий реванш канадки й новозеландки на турнірі. У півфіналі вони взяли верх над американсько-австралійським дуетом Ніколь Меліхар-Мартінес/Еллен Перес. Саме їм Дабровскі з Рауткліфф програли на минулому Підсумковому змаганні, причому саме в півфіналі.

Доля головного поєдинку фактично вирішилась після першої партії. Програвши її у важкій боротьбі чеська та американська тенісистки, здалося, надломилися психологічно. В другому сеті їм вдалося відіграти першу віддану суперницям подачу. Але коли майбутні чемпіонки зробили брейк вдруге, боротьба закінчилась.

Дабровскі та Рутліфф показали в Ер-Ріяді чудовий результат. Вони виграли всі п'ять поєдинків на турнірі і разом з головним призом поклали до кишень максимальну суму призових – 1 млн 125 тис. доларів на двох.

Зазначимо, що в WTA Finals-2024 брала участь й українська тенісистка Людмила Кіченок, яка грала разом із Єленою Остапенко з Латвії. Дует не зміг вийти з групи, програвши всі три матчі, в тому числі й майбутнім учасницям головного поєдинку – Сіняковій і Таунсенд.

Кривдниці Кіченок програли фінал Підсумкового турніру

Раніше Цуренко пробилася в півфінал "челленджера" в США.

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