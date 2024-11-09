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Обидчицы Киченок проиграли финал Итогового турнира

Эр-Рияд, Суббота 09 ноября 2024 19:04
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Обидчицы Киченок проиграли финал Итогового турнира Фото: Дабровский/Раутклифф (слева) и Синякова/Таунсенд на церемонии награждения (x.com/WTAFinalsRiyadh)
Автор: Андрей Костенко

Канадская теннисистка Габриэла Дабровски и Эрин Раутклифф из Новой Зеландии стали победительницами парного разряда WTA Finals-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

WTA Finals Riyadh, парный разряд, финал

Синякова/Таунсенд – Дабровский/Раутклифф – 0:2 (5:7, 3:6)

Это была вторая встреча тандемов в нынешнем сезоне. В июле Синякова и Таунсенд одолели соперниц в финале Уимблдона. Теперь Дабровски с Раутклифф смогли взять реванш.

Интересно, что это уже второй реванш канадки и новозеландки на турнире. В полуфинале они взяли верх над американско-австралийским дуэтом Николь Мелихар-Мартинес/Эллен Перес. Именно им Дабровски с Раутклифф проиграли на прошлом Итоговом соревновании, причем именно в полуфинале.

Судьба главного поединка фактически решилась после первой партии. Проиграв ее в тяжелой борьбе чешская и американская теннисистки, казалось, надломились психологически. Во втором сете им удалось отыграть первую отданную соперницам подачу. Но когда будущие чемпионки сделали брейк во второй раз, борьба закончилась.

Дабровски и Рутлифф показали в Эр-Рияде отличный результат. Они выиграли все пять поединков на турнире и вместе с главным призом положили в карманы максимальную сумму призовых – 1 млн 125 тыс. долларов на двоих.

Отметим, что в WTA Finals-2024 участвовала и украинская теннисистка Людмила Киченок, игравшая вместе с Еленой Остапенко из Латвии. Дуэт не смог выйти из группы, проиграв все три матча, в том числе и будущим участницам главного поединка – Синяковой и Таунсенд.

Обидчицы Киченок проиграли финал Итогового турнира

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