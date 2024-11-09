Обидчицы Киченок проиграли финал Итогового турнира
Канадская теннисистка Габриэла Дабровски и Эрин Раутклифф из Новой Зеландии стали победительницами парного разряда WTA Finals-2024.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации.
WTA Finals Riyadh, парный разряд, финал
Синякова/Таунсенд – Дабровский/Раутклифф – 0:2 (5:7, 3:6)
Это была вторая встреча тандемов в нынешнем сезоне. В июле Синякова и Таунсенд одолели соперниц в финале Уимблдона. Теперь Дабровски с Раутклифф смогли взять реванш.
Интересно, что это уже второй реванш канадки и новозеландки на турнире. В полуфинале они взяли верх над американско-австралийским дуэтом Николь Мелихар-Мартинес/Эллен Перес. Именно им Дабровски с Раутклифф проиграли на прошлом Итоговом соревновании, причем именно в полуфинале.
Судьба главного поединка фактически решилась после первой партии. Проиграв ее в тяжелой борьбе чешская и американская теннисистки, казалось, надломились психологически. Во втором сете им удалось отыграть первую отданную соперницам подачу. Но когда будущие чемпионки сделали брейк во второй раз, борьба закончилась.
Дабровски и Рутлифф показали в Эр-Рияде отличный результат. Они выиграли все пять поединков на турнире и вместе с главным призом положили в карманы максимальную сумму призовых – 1 млн 125 тыс. долларов на двоих.
Отметим, что в WTA Finals-2024 участвовала и украинская теннисистка Людмила Киченок, игравшая вместе с Еленой Остапенко из Латвии. Дуэт не смог выйти из группы, проиграв все три матча, в том числе и будущим участницам главного поединка – Синяковой и Таунсенд.
Ранее Цуренко пробилась в полуфинал "челленджера" в США.
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