Цуренко пробилася в півфінал "челленджера" в США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Dow Tennis Classic, 1/4 фіналу

Міллер – Цуренко – 1:2 (6:3, 2:6, 2:6)

Зі старту суперниці розпочали обмін брейками. У перших шести геймах неодмінно перемагала тенісистка, яка приймала подачі. Далі Міллер першою набрала пункт на власній, а зі ще одним брейком вийшла подавати на сет. Господарка кортів із другої спроби реалізувала сетбол.

Невдало для Цуренко стартувала і друга партія. Вона поступилася на власній подачі, але далі видала серію з п'яти взятих геймів поспіль. За рахунку 5:1 на свою користь українка дозволила Міллер узяти очко. Та відразу ж закрила сет ще одним брейком.

Вирішальну партію Цуренко розпочала надпотужно. І на власних, і на чужих подачах українська тенісистка діяла безпомилково. Як наслідок, повела 5:0 та отримала право взяти паузу. Міллер розмочила рахунок, та не більше. Матчбол Цуренко реалізувала з другої спроби.

У півфіналі турніру досвідчена українка зустрінеться з канадкою Ребеккою Маріно. Матч відбудеться в суботу, 9 листопада, пізно ввечері. Іншу півфінальну пару склали американські тенісистки – Аліша Паркс і Лорен Девіс.