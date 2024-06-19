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Обидчики Украины и Грузии: видео претендентов на гол тура Евро-2024 от УЕФА

Среда 19 июня 2024 12:16
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Обидчики Украины и Грузии: видео претендентов на гол тура Евро-2024 от УЕФА Фото: Арда Гюлер подтвердил статус футбольного бриллианта (x.com/millitakimlar)
Автор: Антон Федорцив

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил список номинантов на звание автора лучшего забитого мяча в стартовом туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

В список претендентов попали четыре футболиста. За приз сразятся хавбек сборной Италии Николо Барелла, капитан Румынии Николае Станчу, а также дуэт из национальной команды Турции – Мерт Мюлдюр и Арда Гюлер.

Барелла принес "Скуадра Адзурре" волевую победу над Албанией. На 16-й минуте поединка он оказался на подборе перед штрафной и классно пробил с лета в угол ворот. Албанский голкипер Стракоша не среагировал, а защитник Хюсай отвернул голову.

В свою очередь Станчу начал избиение сборной Украины в Мюнхене. "Сине-желтые" ошиблись под прессингом, Ман сбросил на капитана команды, а тот в касание роскошно уложил в дальний верхний угол Лунина. Прыжок вратаря был эффектным, но неэффективным.

Единственным защитником в списке претендентов оказался Мюлдюр. Турок в стиле настоящего форварда пробил с лета после попытки Двали вынести мяч подальше после навеса Кадиоглу с левого фланга. Правда, сборная Грузии быстро вернулась в игру.

Пришлось приступать к делу вундеркинду мадридского "Реала". Гюлер в середине второй половины неожиданно получил свободное пространство на подступах к штрафной после смещения с правого фланга. Этого оказалось достаточно для мощного выстрела в дальнюю девятку.

К слову, накануне Турция победила сборную Грузии в фестивальном стиле.

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