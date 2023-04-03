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Кривдник "Шахтаря" став тренером туру в Прем'єр-лізі

Фото: Роман Григорчук відібрав очки в лідера чемпіонату (facebook.com/fc.chernomorets)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга оголосила переможців у номінаціях найкращих гравця і тренера 19-го туру чемпіонату України. Нагороди дісталися представникам "Дніпра-1" та одеського "Чорноморця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Футболістом туру став Артем Довбик. Форвард "Дніпра-1" оформив хет-трик у протистоянні з харківським "Металістом 1925".

Українець розпочав матч на лаві запасних, але з'явився на полі ще в середині першого тайму. Довбик замінив травмованого бразильця Пеглоу. До справи нападник узявся в другій половині. З 70-ї до 81-ї хвилини він тричі розписався у воротах Мозіля, зокрема реалізувавши два пенальті.

Натомість найкращим тренером став керманич "Чорноморця" Роман Григорчук. Його підопічні зуміли звести внічию домашній поєдинок із донецьким "Шахтарем" (2:2). Після зимової паузи "моряки" ще не програвали в Прем'єр-лізі та вже набрали 8 очок.

Найкращих у звітному турі обрала Експертна рада УПЛ. До неї входять відомі вітчизняні фахівці – Леонід Буряк, Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.

До слова, раніше "Динамо" здолало "Львів" на виїзді з голами Ваната та Раміреса.

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