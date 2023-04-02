УПЛ: "Дніпро-1" з хет-триком Довбика розгромив "Металіст 1925"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 19-й тур

"Металіст 1925" – "Дніпро-1" – 0:3

Голи: Довбик, 71, 78 (пенальті), 81 (пенальті)

Дніпровці створили перший момент на 7-й хвилині. Це Пеглоу опинився на ударній позиції та пробив із гострого кута. Утім, Мозіль зумів перевести м'яч на кутовий. "Спортклубівці" продовжили контролювати м'яч, але харків'яни доволі уважно побудували лінію оборони.

Як наслідок, "Дніпро-1" вимушено перейшов на удари з дистанції. Той же Пеглоу пробив у руки кіпера метрів із 22-х. Згодом Рубчинський наважився завдати удару після перехоплення – м'яч полетів далеко від цілі. "Металіст 1925" відповів супермоментом Бичека, який вискочив віч-на-віч із Рибаком і пробив у воротаря.

Перед перервою "спортклубівці" Рубчинський і Піхальонок не змогли створити проблем Мозілю своїми ударами. Зате Сарапій небезпечно пробив головою після навісу з кутового – м'яч облизнув стійку та вилетів за межі поля.

У другій половині розподіл ролей не змінився. "Дніпро-1" продовжив грати першим номером, хоча справу до ударів тепер доводив рідше. Натомість номінальні господари покірно чекали свого шансу попереду в якійсь із контратак.

Долю протистояння дніпровці вирішили в останній третині, коли хет-трик до свого активу записав Довбик. Спершу форвард "спортклубівців" змістився з правого флангу в центр, зіграв у стінку з партнером і в два дотики переграв кіпера в ближньому бою. А на 78-й та 81-й хвилинах упевнено реалізував одинадцятиметрові за фоли проти Піхальонка та Когута відповідно.

Фінальні 10+ хвилин після такого ударного відрізку "Дніпра-1" перетворилися на формальність. Харків'яни так і не спромоглися розмочити рахунок і заслужено поступилися. Натомість "спортклубівці" продовжують чемпіонські перегони з "Шахтарем", набравши 42 пункти та зберігши друге місце в таблиці Прем'єр-ліги.