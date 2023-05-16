Кривдник "Динамо" забрав нагороди тренеру та футболісту туру УПЛ

Півзахисник "моряків" Олександр Демченко – футболіст 26-го туру в Прем'єр-лізі. Він оформив дубль у виїзному поєдинку одеситів проти київського "Динамо" (3:2).

Хавбек забив по м'ячу в кожному з таймів. На 11-й хвилині Демченко подвоїв перевагу "Чорноморця", коли після навісу Бадібанги головою відправив м'яч у ворота. А в другій половині він вирвав для "моряків" перемогу – отримав пас перед штрафним майданчиком і поцілив у лівий нижній кут.

Натомість керманич "Чорноморця" Роман Григорчук став найкращим тренером туру. Навесні його підопічні набрали 18 очок за 11 матчів чемпіонату України. 58-річний фахівець завдав першої поразки Олександру Шовковському, який тренує "Динамо" в статусі в. о. головного тренера.

Найкращих у звітному турі Прем'єр-ліги традиційно визначила Експертна рада. До неї увійшли імениті вітчизняні футболісти та тренери – Олег Венглинський, Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.