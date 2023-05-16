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Обидчик "Динамо" забрал награды тренеру и футболисту тура УПЛ

Фото: Роман Григорчук нанес первое поражение Александру Шовковскому (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига по итогам 26-го тура отечественного первенства назвала лучших игроков и тренеров. Оба приза достались представителям одесского "Черноморца".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

Полузащитник "моряков" Александр Демченко – футболист 26-го тура в Премьер-лиге. Он оформил дубль в выездном поединке одесситов против киевского "Динамо" (3:2).

Хавбек забил по мячу в каждом из таймов. На 11-й минуте Демченко удвоил преимущество "Черноморца", когда после навеса Бадибанги головой отправил мяч в ворота. А во второй половине он вырвал для "моряков" победу – получил пас перед штрафной и попал в левый нижний угол.

Зато наставник "Черноморца" Роман Григорчук стал лучшим тренером тура. Весной его подопечные набрали 18 очков в 11-ти матчах чемпионата Украины. 58-летний специалист нанес первое поражение Александру Шовковскому, который тренирует "Динамо" в статусе и. о. главного тренера.

Лучших в отчетном туре Премьер-лиги традиционно определил Экспертный совет. В него вошли именитые отечественные футболисты и тренеры – Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.

К слову, накануне нидерландец ван Леувен получил награду УПЛ лучшему тренеру апреля.

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