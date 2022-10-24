UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кривдник Алонсо в США отримав покарання на наступний гран-прі Формули-1

Фото: Ленс Стролл отримав покарання за маневри (facebook.com/AstonMartinF1Team)
Автор: Антон Федорців

Пілот "Астон Мартіна" Ленс Стролл розплачуватиметься за інцидент із гонщиком "Альпін" Фернандо Алонсо і на етапі Королівських автоперегонів у Мексиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Молодий канадець отримав штраф на Гран-прі Мексики за аварію з ветераном в Остіні. Судді Міжнародної автомобільної федерації поклали на нього провину за епізод на 22-му колі гонки.

Алонсо в цій історії став жертвою. Він наздогнав суперника на задній прямій та намагався його обійти, але Стролл змістився з траєкторієї у бік боліда "Альпін" і спровокував аварію. Як наслідок, іспанець відлетів у хвіст пелотону, а канадський пілот взагалі завершив гонку достроково.

На Гран-прі Мексики 30 жовтня Стролл втратить 3 позиції на стартовій решітці. Окрім того, гонщик "Астон Мартіна" отримав два штрафних бали. У сезоні-2023 обидва учасники інциденту виступатимуть у складі команди зі Сільверстоуна.

Раніше Алонсо втратив усі зароблені в Штатах очки через скаргу "Хааса". Американська стайня переконала суддів, що пошкодження на боліді піренейця були небезпечними для інших пілотів, тож "Альпін" мала усунути порушення, або завершити гонку достроково.

Нагадаємо, що нідерландець Ферстаппен здобув перемогу в Штатах із другої стартової позиції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1