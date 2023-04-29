"Кривбас" здолав "Олександрію" і піднявся в топ-6 Прем'єр-ліги

Україна, Прем'єр-ліга, 23-й тур

"Кривбас" – "Олександрія" – 2:1

Голи: Стецьков, 65, Микитишин, 81 – Мірошниченко, 90+2

Фактично перші 35 хвилин команди віддали боротьбі між двома штрафними майданчиками. За першу третину зустрічі криворіжці та олександрійці не спромоглися на бодай один удар на двох.

Лише на 38-й хвилинні спонтанно виник момент у гостей. Калітвінцев виконав фланговий простріл, а дует гравців "Кривбаса" пролетів повз м'яч. На ударній позиції опинився Сігеєв, але з його пострілом у дотик впорався кіпер.

Цікавіше стало після перерви. Серія небезпечних атак криворіжців завершилася голом на 65-й хвилині. Допоміг господарям стандарт – подачу з кутового на ближній стійці продовжили на дальню, де одинокий Стецьков відправив м'яч у сітку.

Новий спалах активності припав на фінальні 10+ хвилин. Спершу Кривбас" подвоїв власну перевагу. У контратаці підопічних Юрія Вернидуба Микитишин із другої спроби з меж штрафного майданчика відправив м'яч під поперечину.

Та втримати "суху" перемогу "Кривбасу" не судилося. У доданий арбітром час Третьяков отримав передачу в правій зоні поблизу воріт і віддав на Мірошниченка. Той випередив опонентів і підсолодив гіркоту поразки "Олександрії".