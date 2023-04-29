"Кривбас" здолав "Олександрію" і піднявся в топ-6 Прем'єр-ліги

Домашньою перемогою криворізького "Кривбаса" завершився матч 23-го туру чемпіонату України проти "Олександрії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Україна, Прем'єр-ліга, 23-й тур
"Кривбас" – "Олександрія" – 2:1
Голи: Стецьков, 65, Микитишин, 81 – Мірошниченко, 90+2
Фактично перші 35 хвилин команди віддали боротьбі між двома штрафними майданчиками. За першу третину зустрічі криворіжці та олександрійці не спромоглися на бодай один удар на двох.
Лише на 38-й хвилинні спонтанно виник момент у гостей. Калітвінцев виконав фланговий простріл, а дует гравців "Кривбаса" пролетів повз м'яч. На ударній позиції опинився Сігеєв, але з його пострілом у дотик впорався кіпер.
Цікавіше стало після перерви. Серія небезпечних атак криворіжців завершилася голом на 65-й хвилині. Допоміг господарям стандарт – подачу з кутового на ближній стійці продовжили на дальню, де одинокий Стецьков відправив м'яч у сітку.
Новий спалах активності припав на фінальні 10+ хвилин. Спершу Кривбас" подвоїв власну перевагу. У контратаці підопічних Юрія Вернидуба Микитишин із другої спроби з меж штрафного майданчика відправив м'яч під поперечину.
Та втримати "суху" перемогу "Кривбасу" не судилося. У доданий арбітром час Третьяков отримав передачу в правій зоні поблизу воріт і віддав на Мірошниченка. Той випередив опонентів і підсолодив гіркоту поразки "Олександрії".
До слова, раніше "Зоря" здолала "Чорноморець" у столиці та відновила 5-очковий гандикап над "Динамо".
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