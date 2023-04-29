"Кривбасс" одолел "Александрию" и поднялся в топ-6 Премьер-лиги

Домашней победой криворожского "Кривбасса" завершился матч 23-го тура чемпионата Украины против "Александрии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украина, Премьер-лига, 23-й тур
"Кривбасс" – "Александрия" – 2:1
Голы: Стецьков, 65, Микитишин, 81 – Мирошниченко, 90+2
Фактически, первые 35 минут команды отдали борьбе между двумя штрафными площадками. За первую треть встречи криворожцы и александрийцы не сподобились ни на один удар на двоих.
Лишь на 38-й минуте спонтанно возник момент у гостей. Калитвинцев выполнил фланговый прострел, а дуэт игроков "Кривбасса" пролетел мимо мяча. На ударной позиции оказался Сигеев, но с его выстрелом в касание справился кипер.
Интереснее стало после перерыва. Серия опасных атак криворожцев завершилась голом на 65-й минуте. Помог хозяевам стандарт – подачу с углового на ближней штанге продлили на дальнюю, где одинокий Стецьков отправил мяч в сетку.
Новая вспышка активности пришлась на финальные 10+ минут. Сначала "Кривбасс" удвоил собственное преимущество. В контратаке подопечных Юрия Вернидуба Микитишин со второй попытки из пределов штрафной отправил мяч под перекладину.
Но удержать "сухую" победу "Кривбассу" было не суждено. В добавленное арбитром время Третьяков получил передачу в правой зоне у ворот и отдал на Мирошниченко. Тот опередил оппонентов и подсластил горечь поражения "Александрии".
К слову, ранее "Заря" одолела "Черноморец" в столице и восстановила 5-очковый гандикап перед "Динамо".
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