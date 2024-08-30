ua en ru
Пт, 30 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Кривбасс" пропустил три гола за три минуты и вылетел из еврокубков

Пятница 30 августа 2024 00:28
UA EN RU
"Кривбасс" пропустил три гола за три минуты и вылетел из еврокубков "Бетис" разгромил "Кривбасс" в плей-офф Лиги конференций (фото: fckryvbas.com)
Автор: Дмитрий Войналович

"Кривбасс" проиграл "Бетису" в рамках раунда плей-офф раунда квалификации Лиги конференций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход поединка.

В ответном матче, состоявшемся 29 августа, испанский клуб победил со счетом 3:0.

Судьба поединка была решена в конце первого тайма. Криворожский клуб "умудрился" пропустить три гола за три минуты.

На 40-й минуте Айтор Руибаль открыл счет, уже через минуту Абде Эззальзули удвоил преимущество клуба из Севильи, а на 43-й той же Эззальзули оформил дубль, поставив по сути точку в поединке.

Напомним, что в первом матче "Бетис" одолел украинский клуб со счетом 2:0.

Таким образом, результат двухматчевого противостояния - 5:0 в пользу подопечных Мануэля Пеллегрини. Команда же Юрия Вернидуба завершила свой еврокубковый путь в этом году и сосредоточится на УПЛ и Кубке Украины.

После вылета "Кривбасса" из Лиги конференций, Украина осталась без еще одного представителя в еврокубках.

Осенью нашу страну на европейской арене будут представлять только донецкий "Шахтер", уже узнавший соперников по группе Лиги чемпионов, и киевское "Динамо" - подопечные Александра Шовковского сыграют во втором по престижности турнире - Лиге Европы.

Ранее мы писали, что в 4-м туре Чемпионата Украины "Кривбасс" потерял очки с новичком УПЛ.

Читайте также о том, с кем сыграют "Динамо", "Шахтер" и другие гранды в 1/8 финала Кубка Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол УЕФА
NEWS
"Паляница" и своя баллистика. Что известно о тайном оружии Украины и долетит ли оно до Москвы
"Паляница" и своя баллистика. Что известно о тайном оружии Украины и долетит ли оно до Москвы
DAILY
"Судьба готовила к войне". История защитника, который вышел из Иловайска, но погиб под Бахмутом
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Судьба готовила к войне". История защитника, который вышел из Иловайска, но погиб под Бахмутом