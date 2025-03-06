"Кривбас" пригальмував "Шахтар" у чемпіонських перегонах УПЛ

УПЛ, 20-й тур

"Шахтар" – Кривбас" – 1:1

Голи: Бондаренко, 67 – Мендоза, 57

"Шахтар" після зимової паузи два матчі виграв, зокрема в одного з головних своїх конкурентів "Олександрії" (3:0). Натомість "Кривбас" увійшов у весну дуже невдало – дві поразки від не найсильніших опонентів з загальним рахунком – 0:5.

Поєдинок у Львові розпочався з тотатального тиску підопічних Маріно Пушіча. "Гірники" шукали підходи до воріт суперника, проте моментів створили небагато. На старті гри небезпечно атакував Егіналду, а в середині тайму голкіпер "Кривбаса" Кліщук парирував постріл дуже активного в цьому матчі Назарини.

Щодо "Кривбаса", то у підопічних Юрія Вернидуба не виходило абсолютно нічого. Оборона на морально-вольових ще трималась, а в атаці будь-яка спроба сходила нанівець після другого-третього пасу. Іноді здавалось, що футболісти з Кривого Рога вперше вийшли разом на поле. І те, що перші 45 хвилин завершились нічиєю, для гостей було дуже великим досягненням.

Грав першим номером чемпіон і після відновлення поєдинку. Діяли "гірники" трохи гостріше, проте знову ж таки без явних моментів. Егіналду намагався замкнути простріл Шведа, Судаков запустив у прорив Назарину дальньою передачею – але для голу всього цього було недостатньо.

У середині другої половини "Кривбас" трохи посмілішав і сам став створювати загрози. Спочатку Микитишин перевірив Різника. А потім Соса з Мендозою розіграли стінку, яка завершилась точним ударом останнього у ближній кут воріт "гірників". Венесуелець, який поповнив склад "Кривбаса" взимку, забив свій перший гол в УПЛ та шокував команду Пушіча.

Тренер чемпіонів відреагував миттєво, на полі з'явились одразу троє нових виконавців: Марлон, Еліас та Бондаренко. Сталося це на 65-й хвилині, а вже на 67-й Бондаренко зрівняв рахунок, скориставшись пасом Егіналду.

Далі все пішло за класичною схемою. "Шахтарю" категорично неможна зараз втрачати бали і тому "гірники" пішли на вирішальний штурм. "Кривбас" у свою чергу героїчно оборонявся. Тепер біля воріт Кліщука вже було дуже гаряче. Мав робити дубль Бондаренко, але після його удару та рикошету м'яч оминув ворота "Кривбаса".

У підсумку нічия - 1:1. "Кривбас" зумів відібрати очки у "Шахтаря" і пригальмував команду Пушіча в чемпіонських перегонах.