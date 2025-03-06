"Кривбасс" притормозил "Шахтер" в чемпионской гонке УПЛ

УПЛ, 20-й тур

"Шахтер" - Кривбасс" - 1:1

Голы: Бондаренко, 67 - Мендоза, 57

"Шахтер" после зимней паузы два матча выиграл, в частности у одного из главных своих конкурентов "Александрии" (3:0). В то же время "Кривбасс" вошел в весну очень неудачно - два поражения от не самых сильных оппонентов с общим счетом - 0:5.

Поединок во Львове начался с тотального давления подопечных Марино Пушича. "Горняки" искали подходы к воротам соперника, однако моментов создали немного. На старте игры опасно атаковал Эгиналду, а в середине тайма голкипер "Кривбасса" Клищук парировал выстрел очень активного в этом матче Назарины.

Что касается "Кривбасса", то у подопечных Юрия Вернидуба не получалось абсолютно ничего. Оборона на морально-волевых еще держалась, а в атаке любая попытка сходила на нет после второго-третьего паса. Иногда казалось, что футболисты из Кривого Рога впервые вышли вместе на поле. И то, что первые 45 минут завершились ничьей, для гостей было очень большим достижением.

Играл первым номером чемпион и после возобновления поединка. Действовали "горняки" немного острее, однако опять же без явных моментов. Эгиналду пытался замкнуть прострел Шведа, Судаков запустил в прорыв Назарину дальней передачей - но для гола всего этого было недостаточно.

В середине второй половины "Кривбасс" немного осмелел и сам стал создавать угрозы. Сначала Микитишин проверил Ризныка. А потом Соса с Мендозой разыграли стенку, которая завершилась точным ударом последнего в ближний угол ворот "горняков". Венесуэлец, который пополнил состав "Кривбасса" зимой, забил свой первый гол в УПЛ и шокировал команду Пушича.

Тренер чемпионов отреагировал мгновенно, на поле появились сразу трое новых исполнителей: Марлон, Элиас и Бондаренко. Произошло это на 65-й минуте, а уже на 67-й Бондаренко сравнял счет, воспользовавшись пасом Эгиналду.

Далее все пошло по классической схеме. "Шахтеру" категорически нельзя сейчас терять очки и поэтому "горняки" пошли на решающий штурм. "Кривбасс" в свою очередь героически оборонялся. Теперь у ворот Клищука уже было очень горячо. Должен был делать дубль Бондаренко, но после его удара и рикошета мяч обошел ворота "Кривбасса".

В итоге ничья - 1:1. "Кривбасс" сумел отобрать очки у "Шахтера" и притормозил команду Пушича в чемпионской гонке.