"Кривбас" – "Динамо" та інші матчі в продовженні УПЛ: повний розклад 24-го туру

У п'ятницю, 11-го квітня стартує 24-й тур української Прем'єр-ліги. Його програма триватиме чотири дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Відкриється тур нетипово – поєдинком одного з лідерів. У п'ятницю, 11 квітня черкаський ЛНЗ вдома зіграє з донецьким "Шахтарем". Початок зустрічі – о 15:30.

Суботня програма стартує одразу центральною грою 24-го туру. О 13:00 в Кривому Розі зійдуться місцевий "Кривбас" та київське "Динамо". Криворіжці, які зараз посідають 5-ту сходинку в таблиці, ведуть боротьбу за потрапляння в єврокубки наступного сезону. Кияни прагнутимуть зберегти очкову перевагу в перегонах за чемпіонство. Матч очікується непростий. У першому турі в Києві очна зустріч суперників завершилась мінімальною перемогою "Динамо" – 2:1.

Продовжать суботню сесію поєдинки львівського "Руха" з "Олександрією" (15:30) та столичної "Оболоні" з одеським "Чорноморцем".

Три матчі відбудуться в неділю, 13-го квітня. О 13:00 стартують полтавська "Ворскла" та житомирське "Полісся", о 15:30 – столичний "Лівий Берег" та ковалівський "Кролос", о 18:00 – луганська "Зоря" та рівненський "Верес".

Завершиться 24-й тур у понеділок, 14 квітня, матчем "Інгулець" – "Карпати". Гра відбудеться в Олександрії та розпочнеться о 15:30.

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 24-го туру УПЛ:

П'ятниця, 11 квітня

15:30, ЛНЗ – "Шахтар"

Субота, 12 квітня

13:00, "Кривбас" – "Динамо"

15:30, "Рух" – "Олександрія"

18:00, "Оболонь" – "Чорноморець"

Неділя, 13 квітня

13:00, "Ворскла" – "Полісся"

15:30, "Лівий Берег" – "Колос"

18:00, "Зоря" – "Верес"

Понеділок, 14 квітня