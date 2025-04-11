"Кривбасс" - "Динамо" и другие матчи в продолжении УПЛ: полное расписание 24-го тура

В пятницу, 11-го апреля стартует 24-й тур украинской Премьер-лиги. Его программа продлится четыре дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Откроется тур нетипично - поединком одного из лидеров. В пятницу, 11 апреля черкасский ЛНЗ дома сыграет с донецким "Шахтером". Начало встречи - в 15:30.

Субботняя программа стартует сразу центральной игрой 24-го тура. В 13:00 в Кривом Роге сойдутся местный "Кривбасс" и киевское "Динамо". Криворожане, которые сейчас занимают 5-ю строчку в таблице, ведут борьбу за попадание в еврокубки в следующем сезоне. Киевляне будут стремиться сохранить очковое преимущество в гонке за чемпионство. Матч ожидается непростой. В первом туре в Киеве очная встреча соперников завершилась минимальной победой "Динамо" - 2:1.

Продолжат субботнюю сессию поединки львовского "Руха" с "Александрией" (15:30) и столичной "Оболони" с одесским "Черноморцем".

Три матча состоятся в воскресенье, 13-го апреля. В 13:00 стартуют полтавская "Ворскла" и житомирское "Полесье", в 15:30 - столичный "Левый Берег" и ковалевский "Кролос", в 18:00 - луганская "Заря" и ровенский "Верес".

Завершится 24-й тур в понедельник, 14 апреля, матчем "Ингулец" - "Карпаты". Игра состоится в Александрии и начнется в 15:30.

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Перечень матчей 24-го тура УПЛ:

Пятница, 11 апреля

15:30, ЛНЗ - "Шахтер"

Суббота, 12 апреля

13:00, "Кривбасс" - "Динамо"

15:30, "Рух" - "Александрия"

18:00, "Оболонь" - "Черноморец"

Воскресенье, 13 апреля

13:00, "Ворскла" - "Полесье"

15:30, "Левый Берег" - "Колос"

18:00, "Заря" - "Верес"

Понедельник, 14 апреля