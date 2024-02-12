Кривавому диктатору в Москві не вдасться відокремити Україну від Європи, - глава МЗС Польщі
Російський диктатор Володимир Путін намагається відокремити Україну від решти Європи та зруйнувати Євросоюз. Але у глави Кремля нічого не вийде.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PolskieRadio24.pl.
Глава польського МЗС після зустрічі зі своїм французьким та німецьким колегами у форматі Веймарського трикутника наголосив, що необхідно повністю виконувати введені проти Росії санкції та протистояти російським кібератакам і кампаніям з дезінформації.
За його словами, Росія намагалася втрутитися у внутрішню політику країн Європи, а також США. І загроза залишається, оскільки цього року відбудеться низка виборчих кампаній. Тому зараз Захід має підвищити пильність і розширити співпрацю, щоб Росія не досягла успіху.
"Кривавий диктатор у Москві знає, що він збільшить свої шанси на успіх, якщо відокремить Україну від решти Європи, якщо він розвалить Євросоюз, якщо він відокремить Європу від США. Йому це не вдасться, і Веймарський трикутник стане дуже ефективним інструментом запобігання цьому", - наголосив Сікорський.
Загроза Росії для ЄС
Нагадаємо, останнім часом у Європі почали все частіше говорити про те, що диктатор Володимир Путін не зупиниться в Україні та продовжить свою агресію проти країн ЄС.
Зокрема, голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявляв, що Путін є "сусідом, який не знає, де закінчуються та починаються його кордони".
Також, як з'ясували німецькі аналітики, Путіну може вистачити до шести років, щоб відновити армію та напасти на НАТО.
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