Критикує допомогу США Україні: Республіканці висунули кандидата на посаду спікера Палати

Джордан, якого підтримує колишній президент США Дональд Трамп, переміг представника Джорджії Остіна Скотта. Його кандидатуру передадуть на розгляд у повний склад Палати представників.

Для того, щоб бути обраним на посаду спікера необхідно набрати щонайменше 217 голосів, тобто більшість.

Що відомо про Джима Джордана

Стверджується, що конгресмен є давнім критиком американської допомоги Україні. Також він очолює зусилля щодо імпічменту президента США Джо Байдена.

Його звинувачують в активній участі в спробах Трампа скасувати результати виборів в 2020 році. Нагадаємо, експрезидента офіційно звинуватили у змові з метою обману США, фальсифікації показів свідків та змові проти прав американських громадян. Йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

Вакантна посада спікера Палати представників США

3 жовтня Палата представників США відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті. Рішення підтримали 216 осіб, з них 8 республіканців та 208 демократів. Проти проголосували 210 республіканців. Наразі ця посада є вакантною. Тимчасово виконуває обов'язки республіканець Патрік МакГенрі.

Видання Politico писало про те, що цей пост може зайняти Трамп. Він також підтвердив своє бажання стати спікером "на короткий період".

Згодом республіканці висунули на посаду лідера більшості Стіва Скаліза, однак той 13 жовтня зняв свою кандидатуру.