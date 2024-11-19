Без критики ядерних загроз РФ: як згадали Україну у заяві за підсумками саміту G20

Видання зауважило, що така згадка свідчить про те, що найбільші економіки світу сигналізують про послаблення підтримки України. Зокрема, у спільній декларації пом'якшено раніше узгоджену критику війни Росії проти України. Там є лише загальне посилання на "людські страждання", спричинені 1000-денним вторгненням Москви.

Наголошується, що у заяві Україні був присвячений лише один абзац, порівняно із сімома абзацами в заяві за підсумками торішнього саміту в Нью-Делі. Також цього року комюніке не містило засудження ядерних загроз Росії, пов'язаних з Україною. Там не було вимоги припинити атаки на продовольчу та енергетичну інфраструктуру.

"Це не та мова щодо України, яку ми хотіли б бачити", - сказав один із дипломатів G20 виданню.

FT пише, що деякі європейські делегації наполягали на більш жорстких формулюваннях щодо засуджування Росії у зв'язку з потужними ракетними ударами по цивільних об'єктах в Україні. У підсумку, від цього рішення вони відмовилися через побоювання, що це може зірвати всю спільну заяву.

"Формулювання недостатньо сильні... у них немає нічого про останні атаки. Але ніхто не хотів заходити надто далеко, інакше почалася б бійка і жодної заяви не було б", - сказав один із європейських дипломатів у Ріо.

Саміт G20 у Бразилії

Нагадаємо, цими днями у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) відбувся саміт G20.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга напередодні саміту G20 нагадав про позицію "нічого про Україну без України".

Він зазначив, що Україна має позицію щодо досягнення справедливого миру. Київ не прийме жодну ініціативу, яку розробили без України.