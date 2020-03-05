После критики в Раде президент должен определиться с судьбой Геруса, - нардеп

Фото: Алексей Кучеренко (ba.org.ua)

Кучеренко убежден, именно Герус - главный идеолог поправки, которая разрешила импорт из РФ

После того, как президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде раскритиковал импорт электроэнергии из России, который был восстановлен благодаря поправке председателя энергетического комитета Верховной рады Андрея Геруса, он должен определиться с судьбой депутата. Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Вчера президент подверг жесткой критике политику правительства в энергетике, которая стимулирует импорт российской электроэнергии и угля. Он вспомнил и о дилетантских тарифных экспериментах, непонятных платежках и глупых заявлений. Единственное, чего он не сделал - не назвал конкретную фамилию главного "идеолога". Это исправил депутат Сергей Соболев ("Батькивщина"), четко назвав "героя" - председателя профильного комитета Геруса", - написал Кучеренко.

Он подчеркнул, что Андрей Герус продолжает свою деструктивную и разрушительную деятельность, направленную на дискриминацию украинских энергокомпаний, в первую очередь "Энергоатома" и тепловой генерации. Поэтому президент должен немедленно определиться с судьбой депутата из фракции "Слуга народа".

Напомним, во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта президент Владимир Зеленский раскритиковал импорт электроэнергии из России, отметив, что про импорт тока из РФ не может идти речи в ситуации, когда в стране кризис в угольной отрасли и шахтеры остаются без работы.

Импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября 2019 года благодаря так называемой "поправке Геруса". Это привело к проблемам в отечественной энергетической и угольной отраслях, в частности ограничения мощностей украинских энергопредприятий, в результате чего энергокомпании и шахты понесли убытки. Ряд политиков расценивают действия Геруса относительно возобновления импорта электроэнергии из РФ как преступление против государства Украина.