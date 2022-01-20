После критики МИД Украины. Премьер Словакии разъяснил позицию страны по отношению к Крыму

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заверил Украину, что правительство не предпримет никаких действий, которые оправдывали бы нарушение Россией международного права и оккупацию Крыма. Об этом он заявил после слов министра экономики Словакии Ричарда Сулика, что РФ не вернет Украине захваченный в 2014 году полуостров .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DennikN .

Также Хегер поставил под сомнение слова Сулика о Крыме.

"Во время правления Роберта Фицо Словацкая Республика присоединилась к государствам, которые осудили оккупацию Крыма и ввели санкции в отношении Российской Федерации. Это официальная внешнеполитическая линия Словацкой Республики, в которой ничего не изменилось и которая является обязательной для членов правительства", - заявил премьер-министр.

Хегер ожидает, что министр иностранных дел Иван Корчок разрешит ситуацию с Суликом именно в этом духе.